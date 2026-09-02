Nacional e extremo Mootaz Nourani chegam a acordo para a rescisão de contrato

O Nacional e o futebolista tunisino Mootaz Nourani chegaram a acordo para a rescisão do contrato entre as duas partes válido até 30 de junho de 2028, confirmou hoje à Lusa fonte oficial do clube da I Liga.

Contratado no verão de 2025, o extremo, de 24 anos, nunca se conseguiu impor ao serviço do emblema insular, pelo qual alinhou em apenas oito jogos na primeira metade da temporada passada, antes de ser emprestado, em janeiro, ao Bizertin, da Tunísia.

Junta-se às saídas já confirmadas de Kaíque (Palmeiras, do Brasil), Lucas França (Santa Clara), Lenny Vallier (Dunquerque, de França), João Aurélio, Alan Nuñez (Argentinos Juniors, da Argentina), Jota Garcês (AD Machico), André Sousa (União de Santarém), Paulinho Bóia (Widzew Lodz, da Polónia), Witi (Pyunik, da Arménia) Gabriel Veron (FC Porto), Jesus Ramirez (Çorum FK, da Turquia) e Lucas João (Petro Luanda, de Angola).