Onze distritos sob aviso amarelo com temperaturas que podem chegar aos 42 graus

O aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) abrange os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre e estará em vigor entre as 10h00 e as 19h00 de quinta-feira.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

Segundo o IPMA, as temperaturas máximas vão subir entre 10º C e 12º C em alguns locais de Portugal continental a partir de quarta-feira. Na quinta-feira, a temperatura máxima deverá situar-se, na generalidade do território, entre os 34º C e os 38º C.

No interior a sul da Serra da Estrela, incluindo o Vale do Tejo, Beira Baixa e Alentejo, são esperados valores entre os 40º C e os 42º C. A excepção será a costa sul do Algarve, onde as subidas serão menos significativas e deverão rondar os 5 º C a 6º C, sobretudo na quinta-feira.

Na faixa costeira, as temperaturas serão ligeiramente inferiores, variando entre os 25º C e 26º C e os 30º C a 31º C, com os valores mais elevados previstos para a costa da região Sul. O IPMA admite ainda a possibilidade de poeiras provenientes do Norte de África atingirem na quinta-feira as regiões mais a sul.

O tempo quente deverá também aumentar significativamente o perigo de incêndio rural, que estará muito elevado na generalidade do território, com alguns concelhos a atingirem o nível máximo.

Para esta terça-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal nas regiões Norte e Centro, vento por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas e uma pequena subida da temperatura mínima no Norte e Centro.

As mínimas deverão variar entre os 12º Cem Bragança e Guarda e os 18º C em Faro, enquanto as máximas oscilarão entre os 22º C em Aveiro e os 32º C em Castelo Branco.