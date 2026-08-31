Temperaturas vão subir 10 a 12 graus em alguns locais a partir de quarta-feira

As temperaturas máximas vão subir 10 a 12 graus Celsius em alguns locais de Portugal continental a partir de quarta-feira, podendo atingir os 40 a 42 graus no Vale do Tejo, Beira Baixa e Alentejo, segundo o IPMA.

"Nos dias 02 e 03 [quarta e quinta-feira] vamos ter uma subida da temperatura, que será gradual e serão subidas acentuadas. Nos dois dias temos subidas de temperatura que podem atingir os 10 a 12 graus em alguns locais e noutros inferiores que serão de 06 e 08 graus, mas no litoral a temperatura vai subir nos dois dias 10 a 12 graus", disse à Lusa a meteorologista Maria João Frada.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a exceção vai para a costa sul do Algarve onde as subidas serão menos significativas e essencialmente na quinta-feira 05 a 06 graus.

"A mínima também deverá subir e com uma subida relativamente acentuada nas regiões centro sul, mas apenas no dia 03 [quinta-feira] e isto é um episódio temporário. Vamos ter já uma tendência para descida da temperatura na sexta-feira no litoral ou na metade ocidental do território do continente, mas não desce o mesmo que subiu nos dias anteriores", indicou.

Segundo Maria João Frada, na quinta-feira a temperatura máxima vai estar na generalidade do território entre os 34 e os 38 graus e nas regiões do interior a sul da Serra da Estrela, incluindo Vale do Tejo, Beira Baixa e Alentejo, deverão ter valores da ordem dos 40 a 42 graus.

Na Faixa Costeira as temperaturas serão ligeiramente inferiores e variar entre os 25/26 graus e os 30 e os 31 graus, que serão mais na Faixa costeira da região Sul.

"Esta subida de temperatura deve-se ao facto de termos um anticiclone que vai ficar posicionado sensivelmente a nordeste dos Açores ou noroeste de Portugal continental. Ele estende a sua influência em direção à Europa Central e em conjunto com o vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica origina o transporte de massa de ar ou provenientes da Península Ibérica ou do Norte de África", disse.

De acordo com a meteorologista, é provável que na quinta-feira haja poeiras do Norte de África nas regiões mais a sul.

"Não está prevista precipitação. Até terça-feira vai haver alguma nebulosidade temporária", disse.