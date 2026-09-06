Águas do Mediterrâneo atingiram recorde de 28,54 graus a 13 de Agosto

As águas superficiais do mar Mediterrâneo, no seu conjunto, atingiram uma temperatura recorde de 28,54 graus no dia 13 de Agosto, informou hoje a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

Este registo representa a temperatura mais elevada registada em todo o Mediterrâneo desde, pelo menos, 1940, indica a Aemet nas suas redes sociais.

Durante praticamente todo o mês de agosto, acrescenta, o Mediterrâneo bateu recordes diários de temperatura.

No final de junho, a temperatura do mar Mediterrâneo já tinha atingido valores sem precedentes, mais próprios da segunda quinzena de agosto, informou a Aemet em julho.

As temperaturas registaram valores 2,6 graus acima do normal no final de junho. Um aquecimento tão acentuado que o Mediterrâneo ultrapassou até mesmo a "média normal" da altura do ano em que o mar está mais quente, que corresponde à segunda quinzena de agosto.

Estes valores refletiam, explicou a Aemet em julho, uma situação excecional no início do verão, com um mar Mediterrâneo anormalmente quente já no final de junho e temperaturas próprias de um período muito mais avançado da época estival.