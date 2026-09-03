Mais de 150 madeirenses na 50.ª Festa do Avante

A Organização Regional da Madeira do PCP vai estar representada na 50.ª Festa do Avante!, que decorre de 4 a 6 de Setembro, na Atalaia, Amora, Seixal, com uma delegação de mais de 150 militantes e amigos.

De acordo com uma nota de imprensa divulgada hoje pelo PCP, "a Madeira volta a marcar presença na Festa do Avante! com uma forte delegação, levando até à Atalaia a riqueza da sua cultura, a autenticidade das suas tradições, os sabores da Madeira e do Porto Santo e, também, a força da intervenção e da luta dos trabalhadores e do povo madeirense".

"Ao longo dos três dias da 50.ª edição da Festa do Avante!, o Pavilhão da Madeira será um espaço de encontro, convívio e afirmação da identidade madeirense, dando a conhecer um património cultural rico e diversificado e promovendo a gastronomia e as tradições que distinguem a nossa Região", refere o PCP na mesma comunicação, sublinhando que o pavilhão "será igualmente um espaço para dar voz às preocupações, às reivindicações e às lutas dos trabalhadores e das populações da Madeira e do Porto Santo, afirmando a determinação em defender os direitos, a dignidade e as condições de vida de quem trabalha".

De acordo com os comunistas madeirenses, "mais de 150 madeirenses integram a delegação que, com dedicação, espírito de solidariedade e muito trabalho, assumirá a responsabilidade de garantir o funcionamento do Pavilhão da Madeira e de levar ao Avante! a energia, a alegria e a identidade da Região".