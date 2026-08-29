Portuguese Food Festival está suspenso até à melhoria do tempo em Jersey

Esta tarde, a organização do Portuguese Food Festival em Jersey teve de suspender o festival até que haja melhorias no tempo.

Um dos barraqueiros presentes no evento disse ao DIÁRIO que tiveram de encerrar o acesso ao parque devido ao mau tempo. Adiantou ainda este comerciante que, pelas cinco horas da tarde, será feita uma nova avaliação para ver se reabrem o espaço ou não.

O problema prende-se com o vento forte que se faz sentir em Jersey com rajadas de 70 km hora, daí que, por razões de segurança, foi encerrado o espaço.

O Portuguese Food Festival é um dos maiores festivais que acontecem naquela Ilha do Canal e este conta com a participação do Grupo de Folclore da Calheta, Márcio Amaro, Diogo Freitas, entre outros artistas.