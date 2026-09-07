Fogos preocupavam a Madeira há 20 anos

As memórias de há 20 anos não são as melhores. Várias corporações de bombeiros combatiam incêndios que fizeram desalojados e consumiram vários hectares. Neste ‘Canal Memória’ recuamos até Setembro de 2006.

Foi numa clareira próxima dos prefabricados do bairro da Bemposta, em Água de Pena, já depois da meia noite de 6 de Setembro, que eclodiu o incêndio. A luta contra as chamas durou toda a noite e os moradores auxiliaram os bombeiros, a fim de evitar que o fogo chegasse mesmo às habitações. Entre o pinhal e o eucaliptal, as chamas rapidamente progrediram, ameaçando a área povoada da Estrada do Santo da Serra, nos sítios da Terça de Cima e Moinho do Valente.

Oito famílias do Bairro da Bemposto acabariam por ser realojadas, tendo em conta os reacendimentos que voltaram a ameaçar os pré-fabricados. António Atouguia, que na época era o presidente do IHM, “a evacuação é uma antecipação do realojamento que já estava previsto”.

Os bombeiros estiveram também empenhados em trabalhos de prevenção no Caniço, tendo em conta a possibilidade de reacendimentos de um incêndio que havia já consumido casas.

Já nas serras da zona Oeste da Costa Norte da Madeira, as chamas galgaram as montanhas. Um reacendimento no Cabo da Ponta do Pargo obrigou a realocar meios dos bombeiros para o terreno. Nas Achadas da Cruz prometia trabalho pela noite dentro para os operacionais locais.