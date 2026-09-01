Cristiano Ronaldo ‘assinou’ como embaixador da Madeira há 23 anos

O futebolista madeirense Cristiano Ronaldo protagonizou uma ‘viagem relâmpago’ à Madeira para assinar um contrato diferente. Em causa estava um acordo para ser um dos embaixadores da Madeira enquanto Região Europeia 2004.

O craque, que nessa época vestia as cores do Manchester United, foi recebido na Quinta Vigia pelo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim. No entanto, o acordo foi firmando entre o futebolista e o vice-presidente, Cunha e Silva. Foi também presenteado com uma camisola do Marítimo com o seu nome, uma vez que Carlos Pereira, presidente do clube, recebeu-o na sede.

O acordo não previa qualquer comparticipação financeira, até porque Cristiano Ronaldo afirmou: “a minha única contrapartida é estar muito feliz e orgulhoso por ser o «rosto» da Região, ainda mais porque tenho apenas 18 anos”.

O projecto da Madeira Região Europeia prevista várias acções de promoção, algumas delas que já estavam planeadas em 2003, como era o caso de algumas Bolsas de Turismo, nomeadamente o World Travel Market, em Londres, as bolsas de turismo de Lisboa e de Madrid, e ainda na ITV de Berlim.

Uma das acções promocionais era a distribuição de uma bola de futebol com a assinatura do craque.