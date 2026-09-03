Homem de 42 anos detido por atear florestal fogo em Montalegre

Um homem de 42 anos foi detido pela suspeita de ter ateado um incêndio florestal ocorrido a 18 de Agosto em Solveira, concelho de Montalegre, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

A PJ refere, em comunicado, que a investigação permitiu apurar que o incêndio foi iniciado mediante a utilização de chama directa, provavelmente um isqueiro.

O homem está "fortemente indiciado" da autoria de um crime de incêndio florestal que consumiu "uma área de cerca de seis mil metros quadrados de vegetações herbáceas e subarbustiva de silvas" e, segundo acrescentou esta polícia, a "pronta intervenção dos bombeiros e de um meio aéreo" permitiu "dominar as chamas".

"Caso atingisse maiores proporções, colocaria em perigo toda a área envolvente, constituída por povoamentos de castanheiros, carvalhos e outras espécies arbóreas e arbustivas, bem como várias habitações e armazéns agrícolas", acrescentou.

O detido, residente naquela localidade, vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação e a investigação prossegue sob a direção do Ministério Público de Montalegre.

A detenção, que aconteceu fora de flagrante delito, foi feita pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da PJ com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições do Interior Norte.