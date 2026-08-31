Número de agências de viagens quase triplicou em 10 anos na Madeira

O sector das agências de viagens da Madeira recuperou força depois da ligeira contracção verificada no ano da pandemia, registando um crescimento no número de empresas que ronda o triplo em dez anos, segundo revelam dados da Direcção Regional de Turimo. O tema faz a manchete da edição impressa desta segunda-feira do DIÁRIO, que aborda outros indicadores relacionados com o turismo.

Por exemplo, a Associação de Promoção vai recorrer ao humor dos 4Litro para reforçar a hospitalidade. Já o DIÁRIO trouxe da Jamaica a ‘boa vibe’ e a vontade de voltar a um destino dinâmico.

No plano desportivo, a primeira página do DIÁRIO dá conta dos "erros fatais" que ditaram a derrota do Nacional, depois de uma boa entrada em jogo. Os alvinegros acabaram por ceder perante o Estrela da Amadora. O próximo adversário do Nacional será o Sporting, em Alvalade.

Na primeira página há ainda destaque para o lançamento do programa "Madeira 2030", que disponibiliza 42 milhões de euros para dar um tecto às famílias madeirenses. A verba está dividida em duas linhas distintas de financiamento: 18 milhões destinados à habitação social e acessível, e 24 milhões reservados a casas afectas a arrendamento acessível. O Governo Regional já investiu 21,7 milhões de euros nos últimos três anos na melhoria do parque habitacional público. O PROAGES será reforçado em mais de 2 milhões de euros.

A capa do jornal traz também a notícia de um fogo suspeito que devorou 11 hectares e chegou a ameaçar casas, obrigando à intervenção dos meios de socorro.

Outro destaque vai para o anúncio de um amplo programa intensivo de inteligência artificial que a Madeira vai acolher.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.