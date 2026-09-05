Fogo em mato extinto no Porto da Cruz
Foco em terreno baldio no sítio da Achada combatido pelos Bombeiros de Machico
Um fogo em mato deflagrou esta tarde, numa zona de terreno baldio, no sítio da Achada, no Porto da Cruz.
O alerta foi dado pelas 12h48, tendo os Bombeiros Municipais de Machico mobilizado um veículo de combate a incêndios (VCI) pesado, com quatro elementos.
O foco foi rapidamente extinto, tendo os bombeiros regressado entretanto ao quartel.
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