Fogo em mato extinto no Porto da Cruz

Um fogo em mato deflagrou esta tarde, numa zona de terreno baldio, no sítio da Achada, no Porto da Cruz.

O alerta foi dado pelas 12h48, tendo os Bombeiros Municipais de Machico mobilizado um veículo de combate a incêndios (VCI) pesado, com quatro elementos.

O foco foi rapidamente extinto, tendo os bombeiros regressado entretanto ao quartel.