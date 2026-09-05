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Fogo em mato extinto no Porto da Cruz

Foco em terreno baldio no sítio da Achada combatido pelos Bombeiros de Machico

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Um fogo em mato deflagrou esta tarde, numa zona de terreno baldio, no sítio da Achada, no Porto da Cruz.

O alerta foi dado pelas 12h48, tendo os Bombeiros Municipais de Machico mobilizado um veículo de combate a incêndios (VCI) pesado, com quatro elementos.

O foco foi rapidamente extinto, tendo os bombeiros regressado entretanto ao quartel.

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