Lembra-se dos Jogos Sem Fronteiras? Madeira saiu vencedora há 38 anos
‘Canal Memória’ ruma a 1988
A Madeira foi a equipa vencedora da grande final internacional dos Jogos Sem Fronteiras, que se realizaram em Setembro de 1988, em Lago Como, na Itália. O DIÁRIO contou com um enviado especial que relatou o que se passou, ainda antes da transmissão televisiva.
Em Itália estavam representados os melhores grupos dos países concorrentes, isto depois de uma fase nacional, que acabou por fazer com que a Madeira fosse a representante portuguesa. A Portugal e à anfitriã Itália juntaram-se ainda a Bélgica, Espanha e França.
Apesar de um início menos bom, ficando em último lugar da prova, a Madeira foi capaz de dar a volta. Na bancada, a claque madeirense mostrava-se bastante efusiva e no cenário a equipa demonstrava boa preparação para os desafios apresentados.
Cota 200 inaugurada há 26 anos
A inauguração da Cota 200 foi noticiada há 26 anos, com , Alberto João Jardim a assumir que não existiam obras perfeitas. Falamos de cerca de 3.600 metros que eram assim ‘anexados’ à via rápida, correspondentes ao troço entre o nó do Pilar e o nó da Pestana Júnior, que foram percorria a pé em cerca de uma hora. Esta foi uma obra que custou dezassete milhões e meio de contos, sem qualquer comparticipação do Estado ou da União Europeia.