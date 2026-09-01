PSP Madeira assinala 148 anos com cerimónia no Museu de Imprensa

O Comando Regional da PSP Madeira assinala esta terça-feira, 1 de Setembro, o seu 148.º aniversário, numa cerimónia que terá lugar no Museu de Imprensa da Madeira. A sessão contará com a presença do ministro da Administração Interna, Luís Neves, e do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O programa tem início às 10h15, com a recepção das entidades convidadas, seguindo-se, às 10h45, a apresentação de continências das forças em parada à entidade que preside à cerimónia. A sessão solene está marcada para as 11h15.

A efeméride assinala quase século e meio de presença da PSP na Região e constitui também um momento de encontro entre o efectivo policial e as entidades regionais e nacionais.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

10h00

Conferência de apresentação da iniciativa ‘Um Golo pela Vida’, promovida pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Local: Sede do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Edifício Elias Garcia I, Bloco II, 1.º A.

11h00

Iniciativa do PS-Madeira, com Célia Pessegueiro

Local: Junto à faixa corta-fogo, Terreiro da Luta.

12h00

Largada da XXIV Regata Internacional Canárias – Madeira

Local: Tenerife.

15h00

Fase final regional dos Prémios CLUBE TOP – Boas Práticas na Gestão dos Clubes Desportivos

Participam o Clube Desportivo da Escola Francisco Franco, nas categorias Estratégia e Finanças, e o Club Sport Marítimo da Madeira, na categoria Comunicação.

Local: Auditório do Colégio dos Jesuítas.

Visita de Luís Neves

14h30 – Visita à Divisão de Câmara de Lobos

15h30 – Visita à sede do Comando e reunião com o efectivo

19h00 – Jantar social na marisqueira ‘O Pescador’, em Machico

20h40 – Visita à Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço

21h00 – Regresso a Lisboa.

Blandy’s Wine Festival

Decorre de 1 a 4 de Setembro.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos verificados no dia 01 de Setembro, Dia Nacional das Bandas Filarmónicas e Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação:

1784 - Inicia-se a primeira extração da Lotaria Nacional, que se prolonga durante 34 dias, com um valor de 1º prémio de 12.000$000 réis.

1809 - Saem em Lisboa os primeiros números dos jornais Novo Diário de Lisboa, Journal de Lisboa, ou Folha Diária, Mappa Político e o Mensageiro.

1823 - Simón Bolívar chega a Lima e assume a autoridade político-militar.

1889 - Morre, com 86 anos, Costa Cabral, marquês de Tomar, ministro de D. Maria II.

1904 - Fundação do Estado do Líbano.

1914 - São Petersburgo, na Rússia, passa a denominar-se Petrogrado.

1923 - Sismo no Japão afeta as cidades de Tóquio e Yokohama, causando a morte a mais de 150 mil pessoas.

1939 - Começa a II Guerra Mundial. As forças nazis de Adolf Hitler invadem a Polónia.

1942 - II Guerra Mundial. A Justiça federal da Califórnia decreta a detenção, em campos, de imigrantes japoneses e dos descendentes, nascidos nos Estados Unidos.

1969 - Muammar Khadafi dirige golpe militar na Líbia, depõe a monarquia de Idris e ascende ao poder.

1972 - O líder rebelde uruguaio e fundador do movimento esquerdista Frente de Libertação Nacional Tupamaro (1963), Raúl Sendic, é capturado.

1973 - Guerra Colonial. Pela primeira vez, o presidente do Governo, Marcelo Caetano, admite que foram "cometidos excessos" na localidade de Chawola, Moçambique.

1975 - São nacionalizados os Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S. A. R. L., pelo Decreto-Lei n.º 478/75, emitido pelo Ministério da Industria e Tecnologia e publicado no Diário do Governo nº. 201/1975.

- A Setenave -- Estaleiros Navais de Setúbal, S.A.R.L., é nacionalizada através do Decreto-Lei n.º 478/75, emitido pelo Ministério da Industria e Tecnologia e publicado no Diário do Governo nº. 201/1975.

- O Metro de Lisboa inicia a exploração com composições de quatro carruagens cada.

1981 - Morre, com 76 anos, o alemão Albert Speer, foi o arquiteto chefe de Adolf Hitler (1933-1945) e ministro do Armamento e Produção de Guerra do regime nazi de 1942 a 1945.

1983 - Guerra fria. Um Boeing 747 das linhas aéreas sul-coreanas é abatido por um avião de combate da União Soviética (URSS) ao entrar no espaço aéreo soviético. Morrem 269 pessoas.

1985 - São descobertos os primeiros destroços do navio de passageiros de luxo britânico Titanic. A popa do navio é a primeira metade a ser encontrada.

1988 - Morre, com 77 anos, Luís Walter Alvarez, físico norte-americano, Prémio Nobel da Física em 1968, membro do grupo de investigação que construiu a primeira bomba atómica.

1999 - Milícias pró-integracionistas atacam Timor-Leste, dois dias após o referendo para a independência. Realizado a 30 de agosto, o referendo teve como resultado uma maioria clara (78,5%) a favor da independência.

2003 - Morre, com 101 anos, advogado e político espanhol Ramón Serrano Súñer, ministro durante o regime de Francisco Franco (1892-1975).

2004 - Um comando checheno toma de assalto uma escola na cidade de Beslan, na Ossétia do Norte, república federada do Cáucaso Norte, vizinha da Chechénia, fazendo reféns cerca de um milhar de pessoas, entre elas perto de 300 crianças. O sequestro é reivindicado por Chamil Bassaiev, chefe separatista radical.

2006 - O jornal semanário O Independente publica a última edição, 18 anos após o lançamento.

2008 - A Ossétia do Sul, uma região separatista da Geórgia, torna-se independente, com o apoio de tropas russas.

2009 - Morre, com 85 anos, Maria Clara, uma das primeiras estrelas da rádio portuguesa, locutora, atriz e intérprete de êxitos como "Figueira da Foz", "Marcha do Centenário" ou "Zé aperta o laço", mãe do psicanalista Júlio Machado Vaz.

2013 - Morre, com 80 anos, o húngaro Pál Csernai, antigo treinador de futebol do Benfica.

2016 - Morre, com 66 anos, Moisés Kafala, popular cantor angolano, desempenhava o cargo de diretor da cultura na província do Bengo, em Angola.

2018 - O Tribunal Superior Eleitoral do Brasil rejeita, por seis votos a um, o pedido de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva às presidenciais de outubro.

2020 - Morre, com 69 anos, Edouard Karemera, ex-ministro do Interior do Ruanda, condenado pelo genocídio de 1994 perpetrado contra a minoria tutsi.

- Morre, com 64 anos, Maria Eduarda Azevedo, jurista, professora, secretária de Estado da Justiça no XII Governo Constitucional (1991-1995) liderado por Aníbal Cavaco Silva e deputada à Assembleia da República (1995-2005).

2021 - Morre, com 72 anos, Adalberto Álvarez, músico cubano, conhecido como "El Caballero del Son", considerado um dos símbolos da música popular da ilha caribenha.

2022 - O nadador Diogo Ribeiro conquista a medalha de ouro nos 100 metros mariposa dos Mundiais de juniores de natação, que decorrem em Lima, no Peru.

2024 - A ginasta Filipa Martins, a primeira portuguesa a disputar a final do concurso completo ('all around') em Jogos Olímpicos, anuncia o final da carreira.

- A atleta Cristina Gonçalves conquista a medalha de ouro no torneio individual de boccia BC2 dos Jogos Paralímpicos Paris2024.

2025 - O conselho ministerial da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) aprova a decisão de dissolver formalmente o Grupo de Minsk, criado em 1992 para solucionar o histórico conflito no território de Nagorno-Karabakh. A decisão foi tomada após o acordo de paz assinado no início de agosto entre a Arménia e o Azerbaijão.

PENSAMENTO DO DIA

A inveja é um vício sórdido e mesquinho Kingsley Amis (1902-95), escritor inglês



Este é o ducentésimo quadragésimo quinto dia do ano. Faltam 121 dias para o termo de 2026.