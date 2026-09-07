Piscinas da Ribeira Brava reabrem hoje após um mês encerradas

As Piscinas da Ribeira Brava reabrem ao público esta segunda-feira, 7 de Setembro, depois de cerca de um mês encerradas para trabalhos de manutenção, limpeza e melhoria das instalações.

Durante o período de encerramento foi realizada uma higienização profunda da piscina de 25 metros e do tanque de aprendizagem. A intervenção incluiu também a reparação e substituição integral do sistema de iluminação, que passou a funcionar com tecnologia LED.

A alteração deverá permitir uma maior eficiência energética e uma redução dos consumos do equipamento, que é gerido pela Ponta do Oeste, sob tutela da Secretaria Regional do Equipamentos e Infraestruturas.

Com a reabertura, retomam-se as atividades regulares e arranca o novo ano letivo nas piscinas, incluindo as aulas de grupo dinamizadas pelas instituições parceiras. O calendário das actividades já está definido, estando previstos os primeiros arranques durante os meses de Setembro e Outubro, informa a SREI em nota de imprensa hoje divulgada.

Apesar da reabertura, estão previstos novos trabalhos de melhoria nas próximas semanas. As intervenções serão realizadas de forma faseada e articulada com o funcionamento do equipamento, de modo a não comprometer a utilização das piscinas nem as atividades programadas.

A Ponta do Oeste (Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira S.A.), na nota distribuída, afirma que as intervenções pretendem melhorar as condições das instalações, conciliando a execução dos trabalhos de manutenção e reabilitação com a continuidade da oferta desportiva.