Jovem ferida em acidente de mota na Ribeira Brava

Uma jovem, na casa dos 20 anos, ficou ferida, esta quarta-feira, na sequência de uma colisão entre uma mota e um automóvel, ocorrida no túnel entre a Tabua e a Ribeira Brava.

A motociclista queixava-se de dores nas costas e foi socorrida no local pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol. Após os primeiros socorros, a jovem foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, para uma maior avaliação e tratamento.