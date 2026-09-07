Dallas recebe convenção republicana inédita com Trump como figura central

A cidade de Dallas, no Texas, recebe esta semana a primeira convenção intercalar republicana da história moderna dos Estados Unidos, na qual o Presidente, Donald Trump, será a figura central e irá promover os candidatos às eleições de novembro.

Para o evento de dois dias, que decorre já na próxima quarta e quinta-feira, o Comité Nacional Republicano preparou um espetáculo que terá honras de transmissão televisiva em horário nobre, que colocará os candidatos diante dos eleitores e dos principais doadores do partido a cerca de dois meses das importantes eleições intercalares, que definirão o futuro controlo do Congresso norte-americano.

O evento, que terá lugar na arena 'American Airlines Center', contará com mais de 100 oradores e uma programação diversificada em duas sessões noturnas.

Donald Trump será o orador principal na primeira noite do evento e fará o encerramento da convenção na segunda noite, enquanto o vice-presidente norte-americano, JD Vance, fará o discurso principal da segunda noite. O Presidente tem presença confirmada no palco nas duas noites.

Todas as noites, serão realizadas apresentações dos candidatos que concorrem em eleições renhidas nos estados mais disputados.

A escolha do Texas foi intencional, já que uma das competições mais acirradas para o Senado (câmara alta do Congresso) acontece neste estado, entre o republicano Ken Paxton e o democrata James Talarico.

A primeira noite da convenção incluirá segmentos focados em cortes de impostos, acessibilidade à saúde, fronteiras, comércio e indústria nacional, com participações de "trabalhadores e americanos comuns".

A segunda parte destacará famílias beneficiadas por políticas da atual administração republicana como a isenção de impostos sobre gorjetas e horas extras e segurança social, entre outros temas.

Até este ano, as Convenções Nacionais dos dois grandes partidos norte-americanos (Republicano e Democrata) seguiam uma tradição rígida: realizavam-se apenas a cada quatro anos, especificamente nos meses de verão que antecedem as eleições presidenciais, o que torna este evento republicano inédito.

Historicamente, as convenções servem para os delegados partidários votarem formalmente no candidato à Casa Branca e aprovarem a plataforma oficial do partido. A convenção de Dallas não terá qualquer votação nem nomeação.

A iniciativa, que dará amplo destaque a Donald Trump e à sua agenda, está a ser promovida cerca de dois meses antes das intercalares de novembro, reforçando a importância desse ato eleitoral.

As eleições intercalares agendadas para 03 de novembro irão renovar a totalidade da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso norte-americano) e um terço do Senado.

Se os democratas recuperarem o controlo de uma das câmaras legislativas, terão o poder de bloquear a agenda de Trump e iniciar investigações à sua administração durante os dois anos que faltam do seu mandato.

Os republicanos têm atualmente maiorias curtas no Congresso e o partido no poder perde normalmente terreno nas eleições intercalares.

No entanto, apesar de Donald Trump querer colocar os candidatos republicanos em destaque na convenção, uma sondagem do 'media' especializado Politico evidenciou as dúvidas que existem em torno deste evento.

O levantamento feito com mais de 70 candidatos e membros do Partido Republicano revelou que a maioria não planeia comparecer à convenção ou ainda está a avaliar se irá ou não.

Dezenas de republicanos recusaram partilhar os seus planos.

Com Trump em destaque na convenção, alguns republicanos estão preocupados com a queda nos índices de aprovação do Presidente - que estão no nível mais baixo dos seus dois mandatos -, com o impopular conflito em curso no Irão, a guerra comercial com o Canadá e o aumento dos preços dos combustíveis.

Líderes do Partido Republicano em diferentes estados têm também reclamado do momento, do custo e do planeamento da convenção.

Estima-se que a segurança da convenção republicana em Dallas custará 1,8 milhões de dólares (1,55 milhões de euros) à cidade.

Os preços dos bilhetes e pacotes para participar na convenção variam bastante dependendo dos níveis de acesso e das metas de arrecadação de fundos.

Os pacotes básicos para a convenção e os passes para legisladores começam nos 25 mil dólares (21,5 mil euros), embora o Comité Nacional Republicano tenha lançado um sorteio de bilhetes gratuitos.

Um lugar na mesa redonda exclusiva com o Presidente Donald Trump custa 250 mil dólares (215 mil euros) por pessoa, segundo o The Wall Street Journal, que acrescenta que o Partido Republicano planeia arrecadar milhões de dólares durante o evento.

Os organizadores esperam 20.000 participantes na convenção.