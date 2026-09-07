Governo britânico condena protestos contra migrantes no sul de Inglaterra
O Governo britânico condenou hoje o comportamento que considerou intimidatório e típico de "mal-feitores" referindo-se a centenas de manifestantes que, na última noite, se reuniram na cidade costeira de Portsmouth para impedir o transporte de 140 migrantes.
O grupo de migrantes chegou ao sul de Inglaterra de barco através do Canal da Mancha tendo as autoridades afirmado que vão ser transportados, como habitualmente, para centros de acolhimento.
A manifestação contra os migrantes, que contou com a participação de homens encapuzados, ocorreu depois de dezenas de pessoas que usavam passa-montanhas terem também bloqueado, no sábado, os acessos ao porto de Dover, sul de Inglaterra, "contra a imigração ilegal".
A polícia do condado de Hampshire emitiu uma ordem de dispersão que proíbe a aproximação de manifestantes à zona de chegadas e informou que aqueles que não cumprirem a medida podem vir a ser detidos.
Um porta-voz do Ministério do Interior britânico (correspondente ao Ministério da Administração Interna) criticou hoje o comportamento intimidante e brutal em Portsmouth na noite de domingo.
"O direito de manifestação pacífica é fundamental para a nossa democracia, mas nunca deve ultrapassar o limite que conduz à desordem", acrescentou o porta-voz.
O responsável do Ministério do Interior britânico disse ainda que o Governo está a agir contra as "travessias perigosas" em pequenas embarcações acrescentando que as autoridades estão a recuperar o controlo das fronteiras e salientou que os esforços conjuntos com a França evitaram milhares de tentativas de travessia e permitiram a apreensão de 1.100 embarcações desde 2024.
Entretanto, todos os partidos políticos britânicos, incluindo a formação populista de direita Reform UK, condenaram a manifestação em Dover no sábado e, em particular os manifestantes que se apresentaram de cara tapada.
Mesmo assim, em relação ao protesto da noite de domingo, o líder do Reform UK, Nigel Farage, disse nas redes sociais que a situação "é ridícula".
"(O primeiro-ministro) Andy Burnham chegou a um acordo (com a França) para enviar mais 45 agentes às praias francesas. Uma embarcação saiu da Baía do Sena e chegou às praias de Hampshire. Só o Reform pode conseguir fazer regressar as embarcações que chegaram", afirmou Farage.
Na mesma linha, o deputado conservador pelo distrito de Isle of Wight East, Joe Robertson, declarou que é "extremamente preocupante ver imigrantes ilegais a atravessarem" o Canal da Mancha naquela zona.
No domingo à noite, os ativistas de extrema-direita Tommy Robinson e Danny Thomas disseram que os protestos foram levados a cabo por "patriotas" contrários à "imigração ilegal".
"Alertámos que não vamos aceitar isto. Já não adianta dizerem-nos que o número de embarcações diminuiu (...) É preciso compreender que isto tem de acabar já", declarou Danny Thomas em mensagem difundida através das redes sociais.