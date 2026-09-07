Governo britânico condena protestos contra migrantes no sul de Inglaterra

O Governo britânico condenou hoje o comportamento que considerou intimidatório e típico de "mal-feitores" referindo-se a centenas de manifestantes que, na última noite, se reuniram na cidade costeira de Portsmouth para impedir o transporte de 140 migrantes.

O grupo de migrantes chegou ao sul de Inglaterra de barco através do Canal da Mancha tendo as autoridades afirmado que vão ser transportados, como habitualmente, para centros de acolhimento.

Coaches already waiting on the quayside as over 100 gimeegrants arrive in Portsmouth. This was coordinated, not improvised.



What did the authorities know in advance, who arranged the transport, and what role did they play in organising this arrival? pic.twitter.com/qtcvOXcBSY — Driftwood (@buc97552) September 6, 2026

A manifestação contra os migrantes, que contou com a participação de homens encapuzados, ocorreu depois de dezenas de pessoas que usavam passa-montanhas terem também bloqueado, no sábado, os acessos ao porto de Dover, sul de Inglaterra, "contra a imigração ilegal".

A polícia do condado de Hampshire emitiu uma ordem de dispersão que proíbe a aproximação de manifestantes à zona de chegadas e informou que aqueles que não cumprirem a medida podem vir a ser detidos.

Danny Tammo is currently in the sea in Portsmouth, but how it started is actually embarrassing.

He approached the police and said,



“My name is Danny Tammo. You saw what we did in Dover,” before starting to be sick 🤣.



He then ran into the sea because, apparently, they can’t… pic.twitter.com/SfhdpRaZTQ — Mukhtar (@I_amMukhtar) September 6, 2026

Um porta-voz do Ministério do Interior britânico (correspondente ao Ministério da Administração Interna) criticou hoje o comportamento intimidante e brutal em Portsmouth na noite de domingo.

"O direito de manifestação pacífica é fundamental para a nossa democracia, mas nunca deve ultrapassar o limite que conduz à desordem", acrescentou o porta-voz.

O responsável do Ministério do Interior britânico disse ainda que o Governo está a agir contra as "travessias perigosas" em pequenas embarcações acrescentando que as autoridades estão a recuperar o controlo das fronteiras e salientou que os esforços conjuntos com a França evitaram milhares de tentativas de travessia e permitiram a apreensão de 1.100 embarcações desde 2024.

The far right and British patriots are in Portsmouth, protesting and blocking a coach of tired, vulnerable migrants travelling from the port in Portsmouth to their accommodation.



The police must remove the protesters immediately.



A message to Andy Burnham and Shabana Mahmood:… pic.twitter.com/DGKzNTKoh1 — Zara Hussain (@zarahussain999) September 6, 2026

Entretanto, todos os partidos políticos britânicos, incluindo a formação populista de direita Reform UK, condenaram a manifestação em Dover no sábado e, em particular os manifestantes que se apresentaram de cara tapada.

Mesmo assim, em relação ao protesto da noite de domingo, o líder do Reform UK, Nigel Farage, disse nas redes sociais que a situação "é ridícula".

"(O primeiro-ministro) Andy Burnham chegou a um acordo (com a França) para enviar mais 45 agentes às praias francesas. Uma embarcação saiu da Baía do Sena e chegou às praias de Hampshire. Só o Reform pode conseguir fazer regressar as embarcações que chegaram", afirmou Farage.

Na mesma linha, o deputado conservador pelo distrito de Isle of Wight East, Joe Robertson, declarou que é "extremamente preocupante ver imigrantes ilegais a atravessarem" o Canal da Mancha naquela zona.

No domingo à noite, os ativistas de extrema-direita Tommy Robinson e Danny Thomas disseram que os protestos foram levados a cabo por "patriotas" contrários à "imigração ilegal".

"Alertámos que não vamos aceitar isto. Já não adianta dizerem-nos que o número de embarcações diminuiu (...) É preciso compreender que isto tem de acabar já", declarou Danny Thomas em mensagem difundida através das redes sociais.