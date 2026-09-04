Meloni celebra recorde de longevidade

A primeira-ministra italiana celebrou hoje "com gratidão e forte sentido de responsabilidade" o recorde de longevidade de um Governo em Itália, afirmando que a estabilidade só é possível com alianças de direita.

No dia em que o executivo ultraconservador de Meloni, formado pelo seu partido, Irmãos de Itália (pós-fascista), pela Força Itália (direita) e pela Liga (extrema-direita), se tornou o mais duradouro dos 80 anos de história da República Italiana, a primeira-ministra publicou uma longa mensagem na conta oficial nas redes sociais a assinalar o feito, que será celebrado à noite com um grande comício do seu partido em Bari (sul de Itália).

"É um facto que acolho com gratidão e com um forte sentido de responsabilidade. Porque a estabilidade não é um recorde para exibir, mas sim a condição que permite a uma nação planear, decidir, cumprir os compromissos e fazer-se respeitar", escreveu Meloni, enumerando o que classificou como vários "resultados" do trabalho do seu governo, apesar de admitir que "há muito por fazer".

A primeira mulher a chefiar um governo em Itália comentou que "esta estabilidade não se deve a uma única pessoa", sendo "o resultado de uma coligação unida, que governa há quatro anos com uma visão comum e que optou por permanecer unida não contra alguém, mas para concretizar um projeto para a Itália".

"Não creio que seja por acaso que, a partir de hoje, os três governos mais duradouros da história da República sejam todos governos de centro-direita. A estabilidade constrói-se quando uma aliança partilha valores, objetivos e uma visão da nação, e não quando a única razão para se manterem unidos é impedir que os outros governem", afirmou.

Ao alcançar hoje a marca de 1.413 dias no Palácio Chigi, Meloni tornou-se a chefe do Governo com maior longevidade em Itália desde a Segunda Guerra Mundial e a implementação da República (1946), superando o registo do magnata Silvio Berlusconi, fundador do Força Itália, que ocupa agora os segundo e terceiro lugares do 'pódio'.

Até agora, o executivo com maior tempo de vida na República Italiana, marcada por sucessivas quedas de governo, era o segundo governo de Berlusconi, que durou 1.412 dias, entre 11 de junho de 2001 e 23 de abril de 2005.

"Il Cavaliere" ("O Cavaleiro"), como também era conhecido o magnata, que faleceu em junho de 2023, encabeçou também aquele que é o terceiro governo italiano com maior longevidade (1.283 dias), o quarto executivo que liderou em Itália, entre 08 de maio de 2008 e 16 de novembro de 2011.

"No próximo ano, voltaremos a apresentar-nos perante os cidadãos com o que fizemos, com o que ainda resta por fazer e com a nossa visão do futuro. E serão, mais uma vez, eles a decidir se merecemos continuar este percurso", acrescentou Meloni, lançando desde já a campanha com vista à reeleição nas eleições legislativas de 2027.

A chefe de governo concluiu, assinalando que a reunião desta noite, em Bari, "com a grande comunidade dos 'Fratelli d'Italia'", os Irmãos de Itália, "será uma oportunidade para olhar nos olhos uns dos outros, fazer um balanço do caminho percorrido e, acima de tudo, falar do que ainda há pela frente", lançando assim a corrida a um segundo mandato.

Dispondo de uma maioria clara no Senado e na Câmara dos Deputados, na sequência da vitória da coligação de direita e extrema-direita nas eleições de 2022, Meloni assumiu como objetivo desde o início tornar-se a primeira líder de Itália do pós-guerra a completar um mandato de cinco anos, um cenário que se adivinhava muito difícil de concretizar, num país conhecido pela constante rotação de governos.

Desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e o fim da monarquia, decidido em referendo no ano seguinte, a República italiana teve, ao longo dos seus 79 anos, 68 governos, o que significa que a "esperança de vida" média de um governo em Itália é de pouco mais de um ano.

Dada a facilidade e frequência com que os governos, sobretudo de coligação, caem em Itália, muitos prognosticaram, por isso, mais um governo efémero, mas o executivo de Meloni tornou-se mesmo o mais duradouro da história da República e, salvo surpresas, cumprirá efetivamente toda a legislatura, dado as próximas legislativas terem lugar já em 2027 (em data ainda a determinar).