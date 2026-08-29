Albuquerque reafirma que o golfe vai levar turistas ao Porto Santo na época baixa

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, voltou, esta tarde, a apontar o golfe como a principal aposta para combater a sazonalidade turística no Porto Santo. As declarações foram feitas à margem da inauguração da primeira loja de frutas e legumes da Frutimade, no sítio do Penedo, na ilha dourada.

Albuquerque destacou o bom momento que o Porto Santo atravessa, com uma afluência turística "considerável" ao longo do Verão, que se prolonga já pelo mês de Setembro, com hotéis e restaurantes a registarem "muito boa ocupação". "Estou muito satisfeito", afirmou, ressalvando, no entanto, que o desafio passa por "continuar a trabalhar no sentido de esbater a sazonalidade". Nesse sentido, o chefe do executivo insistiu que a obra de ampliação do campo de golfe é a resposta mais eficaz para atrair visitantes fora da época balnear. "Temos de concentrar nos meses que não são os meses de praia uma maior atractividade, que vai ser, sem sombra de dúvida, o golfe", declarou, acrescentando que a segunda ilha reúne condições para, através da melhoria da oferta de golfe, conseguir "um melhor turismo" e reduzir a dependência do Verão.

Foto Gonçalo Maia

O investimento na ampliação do campo de golfe ascende a 10,2 milhões de euros. A obra está adjudicada e arranca em Outubro. Segundo Albuquerque, este é o projecto central para reforçar o turismo "sobretudo fora da época de Verão", que classificou como "a nossa maior preocupação".

Questionado sobre as ligações aéreas, o presidente do Governo Regional considerou que estas estão "estabelecidas", mas que é preciso continuar a negociar com a TAP a manutenção dos voos directos ao Porto Santo também no Inverno, período mais crítico para a operação. Referiu ainda como prioritárias a construção da aerogare do Porto Santo e a segunda fase da nova unidade de saúde, orçada em 35 milhões de euros, que classificou como "importantíssima" para a qualidade de vida da população e para consolidar o Porto Santo como "destino residencial de alta qualidade".

Foto Gonçalo Maia

Albuquerque estabeleceu 2028 como o horizonte para a conclusão do novo centro de saúde e da ampliação do campo de golfe, que passará a contar com mais nove buracos.

No mesmo evento, o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, destacou o crescimento da economia local, do qual a abertura da nova loja de frutas e legumes é um exemplo. Segundo o autarca, o espaço, resultado do investimento de um casal madeirense que decidiu instalar-se na ilha, reforça a oferta de produto regional, cuja procura aumenta sobretudo durante o Verão.

Foto Gonçalo Maia

Nuno Batista sublinhou ainda o crescimento demográfico da ilha como motor destas novas oportunidades de negócio, referindo que, desde 2021, o Porto Santo ganhou mais de 2.000 residentes.

António Ferreira, sócio-gerente da Frutimade, explicou que a aposta da sua empresa na abertura de uma loja no Porto Santo é uma resposta a um desafio da população local, que passa a contar uma oferta mais diversificada e menos dependente da cadeia Pingo Doce.