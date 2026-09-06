Eduardo Pestana e Solange Nunes venceram Grande Prémio Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal

Eduardo Pestana, da Associação Desportiva e Cultural do Jardim da Serra (AJS), e Solange Nunes, do Grupo Desportivo do Estreito (GDE), sagraram-se vencedores do XXVI Grande Prémio Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal “Carlinhos Fernandes”, que se disputou esta manhã, no Funchal.

Na prova masculina, Eduardo Pestana foi o mais rápido a cumprir o percurso com o tempo de 16 minutos e 37 segundos. A apenas três segundos do vencedor, Edwin Nunes, da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP), garantiu a segunda posição, com 16:40. O último lugar do pódio masculino pertenceu a Pedro Prioste, do Ludens Clube de Machico – Madeira (LCM-M), que completou a distância em 16:51.

Já nos femininos, o primeiro lugar do pódio foi ocupado por Solange Nunes venceu a prova com o tempo de 20:03, enquanto a sua colega de equipa, do Grupo Desportivo do Estreito, Cátia Sousa, terminou igualmente com 20:03, ficando na segunda posição. A fechar o pódio feminino ficou Edna Rodrigues, do mesmo clube, que registou o tempo de 20:05, numa chegada bastante disputada entre as três primeiras classificadas.