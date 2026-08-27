Novo Centro de Actividades para a Capacitação e Inclusão no Porto Santo deverá estar concluído em 2027

O Governo Regional vai avançar com a construção de um novo Centro de Actividades para a Capacitação e Inclusão (CACI) no Porto Santo, cuja conclusão está prevista para 2027. A nova infraestrutura pretende reforçar a resposta social destinada às pessoas com deficiência na ilha, promovendo a autonomia, a capacitação e a inclusão na comunidade.

A obra foi apresentada esta quinta-feira pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, durante uma visita ao terreno onde será construído o equipamento, no centro de Vila Baleira, junto ao Centro Cívico e com ligação ao jardim público, segundo o comunicado remetido à imprensa.

“Com esta nova infraestrutura, aumentaremos a capacidade da actual resposta de oito para 30 utentes e, simultaneamente, criaremos melhores condições para o acompanhamento das pessoas apoiadas e das respectivas famílias”, afirmou a governante. O projecto representa um investimento estimado em dois milhões de euros e prevê a construção de um edifício de um único piso, totalmente acessível, num terreno municipal com cerca de 505 metros quadrados.

As novas instalações serão compostas por três áreas interligadas e espaços polivalentes, estando igualmente previstas duas entradas independentes, iluminação e ventilação naturais e uma área exterior requalificada, seguindo critérios de sustentabilidade.

Actualmente, o CACI funciona no Pavilhão Multiusos do Porto Santo e acompanha oito adultos com deficiência. Com a nova infraestrutura, a capacidade será ampliada para 30 utentes, permitindo melhorar as condições de funcionamento e de acompanhamento.

“Mais do que construir um novo equipamento, estamos a criar condições para reforçar a autonomia, a capacitação, a inclusão e a qualidade de vida das pessoas com deficiência, sem esquecer o apoio fundamental às suas famílias”, sublinhou Paula Margarido.

A deslocação da governante ao Porto Santo incluiu também o encerramento da 5.ª edição do campo de férias "Os Douradinhos", promovido pela Casa do Voluntário e que envolveu cerca de 80 crianças e jovens durante os meses de julho e agosto. A iniciativa proporcionou actividades educativas e recreativas, ocupação saudável dos tempos livres e momentos de convívio e aprendizagem.

Paula Margarido destacou o trabalho desenvolvido pela Casa do Voluntário, pelos monitores, voluntários e entidades parceiras, salientando a importância deste tipo de projectos na promoção do voluntariado, cidadania activa, participação cívica e coesão social.