Alexandre Santos é o novo treinador do Nacional

Alexandre Santos, 49 anos, é o novo treinador do Nacional, substituindo, assim, no cargo João Gião.

É um antigo adjunto de José Peseiro no FC Porto e no Sp.Braga, que conquistou três títulos angolanos, três Taças de Angola e uma Supertaça ao serviço do Petro de Luanda.

O novo treinador dos alvinegros estava desde o começo da época no Kuwait SC, mas acabou por sair passado um mês e sem sequer se ter estreado.

Nos últimos dias muito se especulou sobre o substituto de Gião.