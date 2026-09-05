Força Aérea transporta doente entre ilhas

A Força Aérea foi activada na noite de quinta-feira para transportar um doente que necessitava de apoio médico urgente, numa missão entre o Porto Santo e a ilha da Madeira.

Para a operação foi empenhado um avião C-295M da Esquadra 502 – 'Elefantes'.

A informação foi divulgada esta sexta-feira à noite na conta oficial da Força Aérea Portuguesa.