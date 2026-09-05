Força Aérea transporta doente entre ilhas
Missão foi realizada por um C-295M da Esquadra 502
A Força Aérea foi activada na noite de quinta-feira para transportar um doente que necessitava de apoio médico urgente, numa missão entre o Porto Santo e a ilha da Madeira.
Para a operação foi empenhado um avião C-295M da Esquadra 502 – 'Elefantes'.
A informação foi divulgada esta sexta-feira à noite na conta oficial da Força Aérea Portuguesa.
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