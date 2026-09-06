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Trabalhos na Via Rápida provocam filas superiores a um quilómetro

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Foto AIGIH

Os trabalhos que estão a decorrer esta manhã na Via Rápida, no sublanço entre Santo António e Santa Luzia, estão a provocar congestionamentos no sentido Ribeira Brava-Machico.

As filas de trânsito já ultrapassam um quilómetro de extensão, condicionando a circulação naquele troço da via.

Os trabalhos decorrem entre os quilómetros 16 e 17.2.

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