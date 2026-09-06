Dois veículos colidiram na entrada da Via Rápida na Cancela
Dois veículos ligeiros colidiram, há instantes, na entrada da Via Rápida, na zona da Cancela, no Funchal.
Segundo o que foi possível apurar, o acidente não terá causado feridos, tendo resultado apenas em danos materiais nas viaturas envolvidas.
O acidente acontece precisamente no Nó da Ponte da Quinta, que foi alvo de recente intervenção com uma nova via de aceleração.
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