Dois veículos colidiram na entrada da Via Rápida na Cancela

Dois veículos ligeiros colidiram, há instantes, na entrada da Via Rápida, na zona da Cancela, no Funchal.

Segundo o que foi possível apurar, o acidente não terá causado feridos, tendo resultado apenas em danos materiais nas viaturas envolvidas.

O acidente acontece precisamente no Nó da Ponte da Quinta, que foi alvo de recente intervenção com uma nova via de aceleração.