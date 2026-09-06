Colisão em Machico resulta em um ferido ligeiro

Um homem, de 61 anos, ficou ferido na sequência de uma colisão ocorrida na manhã deste domingo, na Estrada da Ribeira Seca, em Machico.

O alerta foi dado às 8h40 e os Bombeiros Municipais de Machico mobilizaram uma ambulância para prestar assistência à vítima.

O homem apresentava escoriações no braço direito e, após receber os primeiros socorros no local, foi transportado para o Centro de Saúde de Machico.