Loja Solidária do Caniço denuncia falta de civismo

A Loja Solidária do Caniço denunciou, através de uma publicação nas redes sociais, uma situação de deposição indevida de roupa junto às suas instalações, com peças espalhadas pela rua e sacos rasgados.

A situação foi divulgada pela Junta de Freguesia do Caniço, que lamentou o sucedido e apelou ao civismo da população. "Isto não é solidariedade. É falta de civismo", pode ler-se na publicação.

A Junta explica que a Loja Solidária existe para apoiar quem mais precisa e não deve ser utilizada como "depósito de lixo a céu aberto".

"Deixar roupa no chão, fora de horas e de qualquer maneira, não é ajudar. É sujar a nossa freguesia e desrespeitar o trabalho de todos os voluntários e funcionários que diariamente tentam manter o espaço digno", acrescenta ainda.

Nesse sentido, deixa um apelo à população para que não deixe roupa à porta quando o estabelecimento estiver encerrado. As doações devem ser entregues durante o horário de funcionamento e "em condições dignas para quem vai receber."