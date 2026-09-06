O miradouro do Cabo Girão já rendeu 2,2 milhões de euros. Quase 447 mil visitantes pagantes passaram pelo miradouro até Julho. Isto significa que a receita dos primeiros sete meses já supera em 85% todo o valor de 2025. Câmara de Lobos quer que o dinheiro gerado tenha retorno no concelho. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 8 e 9.

No futebol, reinou a lei dos mais fortes. Marítimo e Nacional cederam diante de Benfica e Sporting, respectivamente. As crónicas e incidências dos jogos podem ser conhecidas entre as páginas 17 e 23.

Quanto aos espectáculos, foi Noite de Nininho. O artista trouxe ao MEO Sons do Mar uma noite marcada pela música e pelo entusiasmo do público. Saiba mais nas páginas 38 e 39.

Vicente Pestana, um dos rostos da Autonomia, afiança que a “Democracia e autonomia não estão garantidas”. O antigo deputado eleito por quatro círculos diferentes, alerta para os riscos que ameaçam o legado construído depois do 25 de Abril. Leia na página 2.

Já na Geração do Futuro, conheça a Verdade antes do clique. Maria Câmara e Gonçalo Pereira juntam-se à Geração do Futuro depois de vencerem desafio sobre desinformação. Conheça o projecto nas páginas 4 e 5.

Estas e outras notícias constam da edição deste domingo do seu DIÁRIO, disponível em papel e na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa pode aceder ao site dnoticias.pt ou ouvir a rádio TSF-Madeira.

Bom dia e boa semana com o DIÁRIO!