FestiBrava assinala 25.ª edição com cerca de 200 participantes

A Ribeira Brava recebe, a 6 de Setembro, a 25.ª edição do FestiBrava - Festival de Folclore da Ribeira Brava, que junta cerca de 200 participantes de cinco grupos da Madeira, dos Açores e do continente.

O evento, que se realiza anualmente desde 2001, conta este ano com a participação do Grupo de Folclore da Casa do Povo da Candelária (Açores) e do Grupo de Folclore D. Nuno Álvares Pereira (Matosinhos), a par de três formações madeirenses: o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Ribeira Brava, anfitrião, o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Campanário e o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula.

O programa arranca às 17h30 com um cortejo desde a sede da Casa do Povo da Ribeira Brava até à frente-mar, seguindo-se, a partir das 18h00, as actuações dos grupos junto ao Forte de São Bento, com cantares, danças e trajes tradicionais.

Através de comunicado enviado pela autarquia à imprensa, o presidente da Câmara, Jorge Santos, destaca que o festival “valoriza o nosso património etnográfico” e reforça a Ribeira Brava como concelho que preserva e divulga a sua cultura. Já o presidente da Casa do Povo da Ribeira Brava, Álvaro Jesus, sublinha que o FestiBrava se transforma “no coração das nossas tradições”, representando manifestações como o Baile das Bordadeiras e o Baile da Ciranda a história viva do povo local.

O festival é organizado pela Casa do Povo da Ribeira Brava, em co-organização com a Câmara Municipal, e conta com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas.