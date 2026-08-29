Folclore junta ilhas da Macaronésia em Machico

O Largo da Praça, em Machico, recebe este domingo, 30 de Agosto, pelas 18h30, a XV edição do Encontro de Folclore de Machico, iniciativa realizada de dois em dois anos e que reúne grupos da Madeira, Açores e Canárias.

Organizado pelo Grupo de Folclore de Machico, o encontro decorre por ocasião da Festa do Senhor (Santíssimo Sacramento), na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, tendo este ano como tema o "Transporte tradicional de mercadorias".

A temática pretende evocar os antigos modos de transporte e a importância que tiveram no quotidiano das populações madeirenses, quando as características acidentadas do território e a ausência de uma rede de estradas condicionavam a circulação de pessoas e mercadorias.

Participam nesta edição o Grupo de Folclore de Machico, o Grupo Folclórico da Casa do Povo das Bandeiras, do Pico, Açores, o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz, a Asociación Cultural Erasmo Hernández, da Gran Canaria, e a Parranda La Sebada, de Fuerteventura.

O encontro pretende promover o intercâmbio entre diferentes tradições insulares, através da música, dança, trajes, usos e costumes, contribuindo para a preservação e divulgação do património cultural popular.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Machico, Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, Junta de Freguesia de Machico, Paróquia de Machico, Casa do Povo de Machico, Banda Municipal e Grupo Coral de Machico e Grupo de Folclore de Gaula.