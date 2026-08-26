Gaula acolhe grupos de três arquipélagos para uma noite de tradição e folclore

Gaula prepara-se para receber, esta sexta-feira, 28 de Agosto, a partir das 20h45, a sétima edição do Baila que Baila - Festival de Folclore de Gaula, no Salão Paroquial de Gaula. Com entrada livre, o evento reúne este ano cinco grupos provenientes da Madeira, dos Açores e das Canárias.

O tema desta edição são os transportes tradicionais, recordando a época em que o mar era uma importante via de ligação entre diferentes pontos da Madeira. A imagem do cartaz, captada no Porto Novo, remete para as pequenas embarcações usadas por pescadores, adelos e comerciantes para transportar pessoas e mercadorias ao longo da ilha.

Organizado pelo Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula desde 2018, o festival conta este ano com a Associación Cultural Erasmo Hernández (Telde, Gran Canaria), a Parranda La Sebada (Fuerteventura), o Grupo Folclórico da Casa do Povo das Bandeiras (ilha do Pico), o Grupo de Romarias Antigas do Rochão e o grupo anfitrião de Gaula.

Segundo Manuel Sena, coordenador artístico do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula, “o Baila que Baila é uma oportunidade para juntar no mesmo palco diferentes formas de viver e preservar as nossas tradições”. “Este ano, temos a particularidade de receber grupos dos Açores e das Canárias, o que torna o festival ainda mais especial e permite ao público conhecer outras expressões da cultura popular”, adianta.

Fundado em 1978, o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula desenvolve há quase cinco décadas um trabalho de preservação e divulgação das tradições madeirenses, do qual o Baila que Baila é já um momento anual de encontro entre gerações e comunidades.