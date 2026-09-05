"Sabíamos claramente da dificuldade que seria jogar aqui neste estádio, um fantástico ambiente e uma equipa muito boa, de grande qualidade individual e coletiva. Tínhamos noção do contexto, mas também procurámos preparar este jogo da forma que pudemos, eventualmente aproveitar uma ou outra oportunidade, um ou outro momento e foi o que fizemos", admitiu Bruno Abreu, que orientou a equipa do Nacional na deslocação a Alvalade.

O treinador afirmou que "tendo m conta o tempo que tínhamos, procurámos preparar e focar o que era possível para este encontro e digo, posso revelar, que os jogadores tiveram uma aceitação e uma atitude fantásticas. Perceberam o enquadramento e o contexto, esforçaram-se imenso para fazerem uma exibição com que pudessem orgulhar os adeptos do Nacional. Tentámos dar o nosso melhor".

"Sabíamos que havia que entrar forte -- temos aqui um Sporting em que doze golos marcados tinha oito na primeira parte -- e assim o fizemos, procurámos ser muito organizados e este grupo de jogadores foi de uma atitude fantástica, sabíamos que íamos sofrer um bocadinho em alguns momentos, o que é normal, estar aqui é sempre extremamente complicado", disse.

Para terminar, Bruno Abreu reiterou: "Sou funcionário do Nacional, treinador da equipa de sub-19 e iniciar-se-á um novo ciclo a partir de segunda-feira com uma nova equipa técnica. Pela minha parte, a minha disponibilidade para tudo e, sempre que for preciso, poder ajudar".

"Controlámos de início ao fim"

Por seu lado, Rui Borges afirmou que "a casa cheia é algo natural, é o que acontece sempre, ao longo deste tempo, desde que estou no Sporting. Os adeptos têm estado sempre aqui em massa, e que assim continuem, precisamos dessa energia e desse apoio que nos têm dado".

No que respeita ao jogo: "Controlámos de início ao fim. Na primeira parte, aqui e ali fomos perdendo alguns passes, que podemos e temos de melhorar e não vamos perder".

Em relação a se Suárez pôs ponto final a pretensa insatisfação no Sporting: "Já disse que não há, disse há pouco que vocês [imprensa] é que criam um pouco essas novelas, não há novela nenhuma. É marcante e natural, o Suárez fez bastantes golos, é uma estrela do nosso campeonato e fez uma grande época individualmente, e é natural que os grandes clubes o procurem, não só a ele como a outros jogadores. Por isso, é natural que por vezes isso possa mexer com o pensamento dele, mas sempre o vi focado no Sporting e a querer ajudar".

"Estou preocupado com o trabalho dele desde que chegou, trabalhou como os outros, às vezes a sorrir mais, às vezes menos, são coisas naturais. Acima de tudo, esteve sempre empenhado e a dignificar o trabalho e o profissionalismo dele, para com os colegas, a equipa e o clube. Para mim não mexeu absolutamente em nada.

Acho que a equipa tem crescido, acima de tudo, na maturidade, no controlo do jogo, ao longo de todo o tempo, 90, 95 minutos, o que for. Há malta que entrou hoje que está com a energia em alta, é claro que vamos ter aqui uma semana com três jogos e é natural que pensemos dessa forma, mas acima de tudo, também, pelas oportunidades que merecem.

Quem está de fora trabalha bem, a equipa é muito equilibrada em todas as posições e setores, e todos merecem essas oportunidades, corresponderam e têm de corresponder, e penso que a equipa tem dado essa resposta. Acima de tudo estão todos ligados, todos querem mostrar que são peças importantes, e querem mais tempo de jogo e isso é bom para mim e para a equipa".