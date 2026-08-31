Cerca de 150 crianças participaram no projecto 'Férias Vivas 2026'

Cerca de 150 crianças e jovens, com idades entre os 6 e os 12 anos, participaram no projecto 'Férias Vivas 2026', promovido pela IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, durante os meses de Julho e Agosto.

A iniciativa, destinada a crianças e jovens residentes nos conjuntos habitacionais da Nazaré, Ribeira Grande, Comandante Camacho de Freitas, Santo Amaro, Ribeiro Real, Torre-Machico e Nogueira, proporcionou actividades de ocupação dos tempos livres, convívio e promoção de estilos de vida saudáveis durante as férias escolares.

O projecto terminou hoje, último dia de Agosto, com um passeio de catamarã, que permitiu aos participantes observar cetáceos no seu habitat natural. À chegada ao Cais 8, na Marina do Funchal, o grupo foi recebido pelo secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, acompanhado pelos vogais do Conselho de Administração da IHM, Helena Correia e Vítor Pereira.

Para Pedro Rodrigues, o projecto constitui “um excelente exemplo do que deve ser uma intervenção de proximidade”, ao proporcionar “uma ocupação saudável dos tempos livres”, através de novas experiências, aprendizagem, convívio e desenvolvimento pessoal durante a interrupção lectiva.

O governante, citado em comunicado, destacou ainda o trabalho desenvolvido pelos Polos Comunitários da IHM, considerando que a sua presença nos vários conjuntos habitacionais permite conhecer “de perto as necessidades das famílias” e desenvolver respostas ajustadas às suas realidades.

O encerramento incluiu também um balanço e uma avaliação final do projecto, durante os quais os participantes puderam partilhar as experiências e recordar os principais momentos vividos ao longo das férias.