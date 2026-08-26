Casting e sunset marcam arranque dos 10 anos do Madeira Fashion Weekend

O Madeira Fashion Weekend inicia as comemorações do seu 10.º aniversário na próxima sexta-feira, 28 de Agosto, com um casting para novos modelos integrado num evento que junta moda, música e entretenimento na Quinta Palmeira Gardens, no Funchal.

A iniciativa decorre entre as 17 e as 22 horas, no âmbito da White Fashion Latin Sunset Party, embora os candidatos ao casting devam apresentar-se às 16 horas para efectuar a inscrição. A selecção está aberta a participantes com mais de 18 anos, sem limite máximo de idade e independentemente da altura, tamanho ou tipo de corpo.

Segundo a organização, o objectivo passa por encontrar novos talentos para a edição comemorativa do Madeira Fashion Weekend, marcada para 21 de Novembro, valorizando não apenas a imagem, mas também a personalidade, a confiança, a atitude e a presença em passerelle.

A escolha dos candidatos ficará a cargo de um painel de jurados ligado aos sectores da moda, espectáculo, hotelaria e televisão. Entre os convidados encontram-se a cantora, bailarina, modelo e coreógrafa internacional Sian Lesley, o designer e apresentador Robi Gaspar e a estilista Lucilia Couture, presença habitual no evento ao longo dos últimos anos.

O programa inclui ainda uma apresentação especial de moda com a participação de Marina Freitas, actual Miss Madeira Fashion Weekend, e de Octávio, actual Mister Madeira Fashion Weekend, acompanhados por alguns dos modelos já seleccionados para a edição deste ano.

Participam igualmente Bianca Antonio, que acompanha o evento desde as primeiras edições, Lia Freitas, antiga Miss Madeira Fashion Weekend, e Maria, actual Miss Teen Portugal.

O público poderá ainda assistir à apresentação de criações da Divine Fashion by Dominique e da designer madeirense Rita Pessanha, numa antevisão da componente de moda que marcará a edição comemorativa de Novembro.

Além do casting e dos desfiles, a White Fashion Latin Sunset Party contará com animação musical a cargo de DJ Gugga, Leo Alessandri e Francis Cardoso, bem como música latina e outras performances ao longo da tarde e da noite.

Criado há uma década por Francis Cardoso, o Madeira Fashion Weekend tem reunido na Região designers, modelos e artistas de diferentes nacionalidades, procurando afirmar-se como um espaço de encontro entre moda, arte, cultura e entretenimento.

A White Fashion Latin Sunset Party tem entrada gratuita, embora os consumos de bebidas e alimentação sejam pagos no local. O evento tem início às 17 horas e prolonga-se até às 22 horas na Quinta Palmeira Gardens.