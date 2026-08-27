Quase um em cada três europeus assina serviços de 'streaming' de filmes

Quase uma em cada três pessoas na União Europeia (UE) tinha, em 2025, uma subscrição paga a um serviço de 'streaming' de filmes, séries ou desporto, divulgou hoje o Eurostat.

Com 32,7% de subscritores, o serviço de transmissão em contínuo ('streaming') de filmes, séries e desporto é o mais popular na UE.

Com 23% de utilizadores da internet como subscritores, os serviços de 'streaming' de música estavam em segundo lugar em assinantes pagos.

Os 'sites' de notícias 'online', jornais ou revistas tinham, em 2025, 7,2% de subscritores na UE e 6,1% estavam inscritos num serviço de streaming de jogos, de acordo com os dados do serviço estatístico da UE.

Entre os Estados-membros da UE, a Irlanda e a Dinamarca registaram as maiores percentagens de utilizadores de internet com subscrições pagas de serviços de 'streaming' de filmes, séries ou desporto, com 63,9% e 61,1%, respetivamente.

Foram seguidas pelos Países Baixos, com 59,2%.

Por outro lado, apenas 9,3% dos utilizadores de internet na Bulgária pagavam por este tipo de subscrições.

A Eslovénia (13,7%), a Letónia (16,7%) e a Lituânia (17,4%) também se destacaram entre os países da UE com as menores percentagens de indivíduos com subscrição de serviços de transmissão em contínuo de filmes, séries ou desporto.

Portugal, com 22% de subscritores pagos, estava no 19.º lugar entre os 27 Estados-membros.