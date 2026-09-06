Presidente sérvio vai concorrer a primeiro-ministro nas eleições antecipadas

O Presidente da Sérvia, o nacionalista e populista Aleksandar Vucic, anunciou que irá concorrer ao cargo de primeiro-ministro nas eleições legislativas antecipadas, previstas para outubro, após ter apresentado demissão face a protestos contra a sua gestão.

Vucic já tinha anunciado no dia 20 que anteciparia as eleições previstas para o final de 2027 em quase um ano, e especulou sobre a possibilidade de se candidatar, mas agora confirmou a sua candidatura, relatou hoje a imprensa local.

O chefe de Estado, que terá de renunciar a este cargo para se candidatar ao parlamento, adiantou na sexta-feira à noite que confirmará a data das eleições na próxima semana, a realizar-se nas últimas duas semanas de outubro.

No final de junho, anunciou a intenção de deixar a presidência "dentro de poucas semanas", em plena vaga de protestos estudantis contra o seu Governo, algumas reprimidas com violência pelas forças de segurança.

Uma sondagem recente atribui ao partido de Vucic, o SNS (Partido Progressista Sérvio, no governo desde 2012), 35,7% dos votos, atrás dos 45% da Lista de Estudantes, uma candidatura composta por estudantes universitários que lideram protestos cidadãos massivos contra o Governo há quase dois anos.

Vucic foi ministro da Informação (1998-2000) sob o regime autoritário de Slobodan Milosevic, embora mais tarde tenha evoluído para posições mais pró-europeias e moderadas.

No entanto, nos últimos anos voltou a ser mais nacionalista e tem-se distanciado da União Europeia, apesar de a Sérvia ser país candidato à adesão desde 2012. Ao mesmo tempo, mantém uma proximidade com a Rússia.

O Presidente afirmou que, se for eleito chefe de governo, será o último cargo que ocupará. Se vencer e completar a próxima legislatura, terá passado 16 anos como o homem forte da Sérvia.

Vucic foi primeiro-ministro entre 2014 e 2017, quando foi eleito presidente, e em 2022 foi reeleito para um segundo e último mandato devido a limitações constitucionais.

O SNS venceu as eleições de dezembro de 2023 com maioria absoluta.

O líder nacionalista enfrentou várias vagas de protestos cidadãos desde que está no poder.

O mais numeroso começou em novembro de 2024, após a morte de 16 pessoas, quando uma cobertura colapsou numa estação de comboios em Novi Sad, que tinha acabado de ser remodelada por empresas chinesas.

O que começou como um protesto para exigir esclarecimento das responsabilidades levou a uma denúncia do que parte dos sérvios vê como crescente autoritarismo e corrupção do governo de Vucic.

Os protestos acabaram por forçar, em janeiro de 2025, a demissão do então primeiro-ministro, Milos Vucevic, que havia sido presidente da câmara de Novi Sad.