PSP Madeira fiscalizou 2.344 veículos na campanha ‘Taxa Zero’

A PSP fiscalizou 2.344 veículos na Região Autónoma da Madeira durante a campanha ‘Taxa Zero ao Volante’, que decorreu entre 18 e 24 de Agosto.

De acordo com os dados disponibilizados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) ao DIÁRIO, foram fiscalizados presencialmente 1.332 veículos, estando as respectivas infracções ainda a aguardar comunicação.

A fiscalização por radar abrangeu outros 1.012 veículos, tendo sido detectadas 13 infracções.

No mesmo período, a PSP contabilizou na Madeira 74 acidentes, dos quais não resultaram vítimas mortais nem feridos graves. Foram registados 25 feridos ligeiros.

Os dados correspondem exclusivamente à actividade da PSP na Região Autónoma da Madeira no âmbito da campanha ‘Taxa Zero ao Volante’, integrada no Plano Nacional de Fiscalização 2026 e dedicada à prevenção da condução sob o efeito do álcool.