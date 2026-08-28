Maratona das Artes & Ofícios volta a realizar-se em Setembro

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) promove, no próximo dia 19 de Setembro, entre as 10 e as 18 horas, a 2.ª edição da Maratona das Artes & Ofícios, que este ano volta a juntar artesãos, criadores e público num dia dedicado ao artesanato regional.

Depois da primeira edição, realizada em 2025, a iniciativa regressa agora com um formato mais informal e ao ar livre, no pátio do edifício do IVBAM, na Rua 5 de Outubro.

Durante o dia haverá várias actividades, entre oficinas práticas, artesanato ao vivo, música, exposição e venda de produtos artesanais e propostas para as famílias. O público terá ainda a oportunidade de conhecer e experimentar diferentes técnicas e processos de produção.

As oficinas práticas vão permitir aos participantes experimentar técnicas artesanais com o acompanhamento dos próprios criadores.

O objectivo passa essencialmente por dar a conhecer às gerações mais novas técnicas e conhecimentos ligados ao artesanato da Madeira, proporcionando um contacto mais próximo com os materiais e o trabalho dos artesãos ao mesmo tempo que tenta aproximar o público do trabalho desenvolvido pelos profissionais do sector e mostrar não apenas os produtos finais, mas também as técnicas e o saber-fazer que estão por detrás de cada peça.

A programação decorrerá no pátio do IVBAM e nas oficinas. Neste dia, a Loja e a Exposição Permanente do Espaço das Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira estarão também abertas ao público, podendo ser visitadas gratuitamente.

Com esta segunda edição, o IVBAM dá continuidade a uma iniciativa que pretende dar maior visibilidade ao artesanato regional e aos seus profissionais, contribuindo para a preservação e perpetuação das artes e ofícios tradicionais da Madeira.