Depois de o DIÁRIO ter dado a conhecer o trabalho desenvolvido pelo Núcleo do Funchal da Pais em Rede, a associação lança agora o podcast 'Histórias em Rede', criado para dar voz às famílias de crianças e jovens com diagnósticos associados.

A iniciativa conta com cinco episódios, conduzidos por Laura Romeira e Carolina Andrade, ambas psicólogas educacionais e facilitadoras das Oficinas de Pais da Pais em Rede.

Em cada conversa, uma mãe convidada partilha a sua experiência enquanto mãe de uma criança ou jovem com deficiência ou incapacidade, abordando sentimentos, dúvidas, dificuldades e conquistas que acompanham este percurso.

A proposta parte da ideia de que, embora cada família viva uma realidade própria, existem experiências que podem aproximar quem atravessa desafios semelhantes.

O podcast pretende, por isso, criar “um espaço de partilha, escuta e encontro”, ajudando outras famílias a sentirem-se "mais acompanhadas, compreendidas e menos sozinhas no seu caminho".

Os episódios estão organizados em torno de cinco dimensões da experiência das famílias.

O primeiro, “O que eu sinto em relação à minha Rede”, conta com Orisa Ornelas, mãe do Afonso, um menino autista de 12 anos.

Orisa recorda que, quando recebeu o diagnóstico do filho, não tinha referências próximas que lhe permitissem perceber aquele novo mundo:

Para mim, foi todo um mundo novo (...). Não foi um processo simples



Hoje, olha para a partilha entre famílias de outra forma. “Muitos de nós sentimos o mesmo e podem falar e podem partilhar connosco, se se sentirem à vontade”, sublinha. As Oficinas de Pais ajudam “na nossa confiança” e na forma de lidar com os diferentes profissionais que acompanham os filhos.

Conhecer pais de crianças mais velhas foi também importante para si:

Conhecer estes pais e ver o percurso que fizeram também me deu esperança

O episódio completo já está disponível na página da Naminhaterra.com:

HISTÓRIAS EM REDE - PODCAST - 2026-09-02 - 19:00 Um projeto que concretiza mais um sonho do Núcleo do Funchal: dar voz às Famílias de crianças e jovens com diagnósticos associados: O podcast “Histórias em Rede”.Um espaço de partilha, de escuta e de encontro, onde histórias reais podem ajudar outras Famílias a sentirem-se mais acompanhadas e compreendidas.Através das vivências e experiências de cinco mães, contam sensibilizar para a inclusão e mostrar a importância de fazer parte de uma Rede.Ep 1. O que eu sinto em relação à minha Rede (Orisa)Ep 2. ⁠O que eu sinto em relação ao diagnóstico da minha filha (Andreia)Ep 3. ⁠O que eu sinto em relação à inclusão do meu filho (Ana Isabel)Ep 4. ⁠O que eu sinto em relação ao papel de cuidar (Carolina)Ep 5. ⁠O que eu sinto em relação às mudanças e transformações que tenho vivido (Joana) Para mais informações, entre em contacto a partir de: Email: [email protected] de Apoio: 962959996 (Laura Romeira); 965586786 (Carolina Andrade)

Os restantes episódios serão divulgados semanalmente, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, e aprofundam outras dimensões da experiência das famílias.

Seguem-se: “O que eu sinto em relação ao diagnóstico da minha filha”, com Andreia, mãe da Benedita; “O que eu sinto em relação à inclusão do meu filho”, com Ana Isabel, mãe do Mário; “O que eu sinto em relação ao papel de cuidar”, com Carolina, mãe da Madalena; e “O que eu sinto em relação às mudanças e transformações que tenho vivido”, com Joana, mãe do Lourenço.

Ao longo das conversas, há também espaço para a colecção infantil “Meninos Especiais”, da Pais em Rede, criada a partir de histórias reais de crianças para sensibilizar os mais novos, as famílias e as escolas para a diferença e para a inclusão.

Ver Galeria Era uma vez a Vera, o João, o André, a Mariana, o Duarte, o João, o Alexandre, o Afonso, o Miguel, a Matilde, o Eduardo, a Carolina, o Martim, a Cláudia e o Tiago, que se tornaram protagonistas de histórias inspiradas nas suas próprias vidas, Foto @daar3d

O podcast dá continuidade ao trabalho desenvolvido pela associação através das Oficinas de Pais, assente na partilha de experiências entre famílias.

A Pais em Rede defende que este encontro entre pares permite reconhecer dúvidas, receios e desafios que nem sempre são fáceis de explicar a quem não vive uma realidade semelhante.

Próximos episódios do podcast 'Histórias em Rede'

9 de Setembro, 19h00

“O que eu sinto em relação ao diagnóstico da minha filha” — Andreia, mãe da Benedita

16 de Setembro, 19h00

“O que eu sinto em relação à inclusão do meu filho” — Ana Isabel, mãe do Mário

23 de Setembro, 19h00

“O que eu sinto em relação ao papel de cuidar” — Carolina, mãe da Madalena

30 de Setembro, 19h00

“O que eu sinto em relação às mudanças e transformações que tenho vivido” — Joana, mãe do Lourenço.