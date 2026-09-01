Setembro começa com sol e algumas nuvens na Madeira

O tempo deverá apresentar-se geralmente estável esta terça-feira, 1 de Setembro, na Madeira, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O céu estará com períodos de muita nebulosidade, embora se apresente geralmente pouco nublado na vertente Sudoeste da ilha da Madeira.

O vento soprará fraco a moderado, até 30 km/h, de Nordeste.

Para a região do Funchal, a previsão aponta para céu pouco nublado e vento fraco, inferior a 15 km/h.

Os termómetros deverão variar entre os 22 e os 28 graus Celsius na capital madeirense. No Porto Santo, as temperaturas oscilarão entre os 22 e os 27 graus.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte são esperadas ondas de Nordeste com 1 a 1,5 metros, enquanto na Costa Sul as ondas deverão ser inferiores a um metro.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 24 e os 25 graus Celsius.