Trânsito vai dar uma volta em Setembro na cidade do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal vai criar três corredores BUS exclusivos, junto às ribeiras, para tornar o transporte público mais rápido e regular, com reorganização das paragens e reforço da fiscalização da PSP. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO deste domingo, 30 de Agosto.

O destaque fotográfico da primeira página diz respeito à notícia sobre a primeira derrota do Marítimo na I Liga. A equipa madeirense entrou melhor, mas acabou por perder por 2-1 frente ao Marítimo, tendo o Benfica como próximo adversário. Destaque ainda para as vitórias de Bernardo Pereira e Sara Sotero, campeões europeus de canoagem de mar.

Outros destaques desta edição:

"Professor Virgílio", o homem que não queria ser político, perfil de uma figura marcante da política madeirense, publicado na página 2.

Baterista de Santana faz parte da "Geração do Futuro". É uma reportagem sobre um jovem talento musical madeirense, nas páginas 4 e 5.

Melhor cenário do ferry teria défice de 18,59 milhões. Nenhum dos cenários analisados no estudo de viabilidade apresenta equilíbrio financeiro, mesmo no mais favorável, que combina os portos de Portimão e Setúbal, nas páginas 6 e 7.

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