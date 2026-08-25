Regiões autónomas registaram 183 acidentes durante a campanha 'Taxa Zero ao Volante'

A campanha 'Taxa Zero ao Volante', que decorreu entre 18 e 24 de Agosto, contou também com a participação dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira, complementando as ações de sensibilização e fiscalização realizadas no território continental.

No período da campanha, nas regiões autónomas registaram-se 183 acidentes, correspondentes a 6% do total nacional. Destes acidentes resultaram dois feridos graves e 43 feridos leves, não tendo sido registadas vítimas mortais.

No entanto, os dados divulgados não apresentam uma discriminação individual entre a Região Autónoma da Madeira e a Região Autónoma dos Açores. Assim, não é possível determinar, com base neste comunicado, quantos acidentes, feridos graves ou feridos leves ocorreram especificamente na Madeira.

Relativamente à fiscalização, a tabela apresentada identifica a PSP nas regiões autónomas, tendo sido fiscalizados 8 056 veículos e registadas 415 infracções. Estes valores também são apresentados de forma conjunta para as duas regiões autónomas, não permitindo distinguir a parcela correspondente à Madeira.