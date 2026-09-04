Azores Airlines reduz prejuízo mas perde 37,1 milhões no primeiro semestre

A Azores Airlines encerrou o primeiro semestre deste ano com um prejuízo de 37,1 milhões de euros, ainda assim uma melhoria de cerca de 3,9 milhões relativamente aos 41,1 milhões negativos registados no mesmo período de 2025.

Os resultados divulgados esta sexta-feira pelo Grupo SATA revelam uma redução da operação da companhia. Entre Janeiro e Junho foram realizados 5.037 voos, menos 8,1%, e transportados cerca de 701 mil passageiros, contra 759 mil no período homólogo, uma quebra de 7,7%. A capacidade oferecida diminuiu 7,2%.

Apesar da menor actividade, as receitas operacionais ficaram praticamente estabilizadas nos 134,4 milhões de euros, menos 1%, enquanto a receita proveniente das passagens aumentou 4,4%, para 81,2 milhões.

A transportadora atribui parte significativa das dificuldades ao preço dos combustíveis. Esta despesa aumentou 29%, para 40,6 milhões de euros, representando mais nove milhões do que há um ano. O Grupo estima em 11,5 milhões de euros o impacto económico da subida do combustível na Azores Airlines.

O EBITDA foi negativo em 7,6 milhões de euros, quando no primeiro semestre de 2025 tinha sido positivo em 300 mil euros. Segundo a SATA, retirando o impacto excepcional do aumento do combustível, teria atingido quatro milhões positivos.

Também as condições meteorológicas penalizaram as contas. Os cancelamentos da Azores Airlines mais do que duplicaram, de 122 para 249, provocando um impacto estimado em quatro milhões de euros.

Já a SATA Air Açores melhorou o EBITDA de 1,3 para 2,7 milhões de euros e reduziu o prejuízo de 3,4 para 2,1 milhões. Transportou cerca de 435 mil passageiros, menos 3,1% do que há um ano.

No conjunto das duas companhias aéreas, a SATA estima que a subida dos combustíveis teve um impacto de cerca de 13 milhões de euros. Para o segundo semestre, o Grupo promete manter as medidas de redução de custos, optimização da operação e gestão da receita.