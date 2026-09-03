Uber reduz 10% dos postos de trabalho com saída de 3.300 funcionários

A Uber vai reduzir 10% do número de trabalhadores a nível mundial, com a eliminação de cerca de 3.300 postos de trabalho, no âmbito de uma reestruturação, anunciou hoje a multinacional norte-americana.

"Não foi uma decisão que tomámos de ânimo leve, porque terá um impacto concreto nos nossos colegas de equipa e amigos", referiu o presidente-executivo, Dara Khosrowshahi, numa mensagem interna enviada aos trabalhadores da empresa, divulgada no site da Uber.

"Todos os colaboradores afetados já foram notificados, exceto nos países onde iremos seguir os procedimentos locais exigidos", adiantou.

Estas mudanças "dizem respeito à forma como estamos organizados e às nossas prioridades, e não às contribuições de ninguém para a Uber", segundo o CEO.

O gestor da multinacional afirma que a decisão faz parte de uma série de alterações organizacionais que passam pelo fim de "níveis hierárquicos, simplificação de estruturas de equipa" e pela redefinição da "estratégia global da localização" dos recursos humanos e investimentos.

Khosrowshahi refere que as estruturas que faziam sentido quando a empresa era mais pequena já não se adequam à escala atual da Uber.

"As mudanças que estamos a implementar hoje têm como objetivo duas coisas: tornar a Uber mais simples e rápida e criar mais capacidade para investir no nosso futuro", salientou o gestor.

O CEO da empresa garantiu que as poupanças geradas pela reestruturação serão reinvestidas no crescimento, na inovação e no desenvolvimento de um "futuro autónomo".

A Uber vai reduzir em 20% o número de trabalhadores que se situam a sete ou mais níveis hierárquicos abaixo do presidente-executivo e diminuir o número de microequipas de gestores em quase 50%.