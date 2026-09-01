Rendas, elevador da Glória e prejuízos da TAP em destaque na imprensa nacional

O ‘Correio da Manhã’ abre com a actualização dos contratos de arrendamento e noticia que “rendas da casa sobem 2,56% em Janeiro”, num agravamento associado à inflação. Também o ‘Negócios’ destaca a pressão da habitação sobre os orçamentos familiares, enquanto o ‘Público’ assinala que as rendas subiram 14% nos últimos quatro anos.

O Elevador da Glória volta igualmente às primeiras páginas. O ‘Público’ noticia que a Carris não abriu qualquer processo disciplinar relacionado com o caso, enquanto o ‘Diário de Notícias’ e ‘O Jornal Económico’ avançam que a transportadora prevê ter um novo elevador em funcionamento em 2029.

Na economia, a TAP surge em destaque depois de ter agravado os prejuízos para 99 milhões de euros. O ‘Diário de Notícias’ atribui o resultado ao aumento dos custos com combustível, enquanto o ‘Negócios’ refere que a companhia entra num “novo capítulo” num contexto de guerra e com o processo de privatização em curso.

Ver Galeria Capas dos jornais de 1 de Setembro de 2026.

Já ‘O Jornal Económico’ destaca que Portugal está entre os dez países com maior capacidade instalada em centrais eólicas e noticia que a inflação subiu para 3,3% em Agosto, pressionada pelos combustíveis. O jornal refere ainda que o Estado voltou a registar um excedente em Julho.

No plano internacional, o conflito entre os Estados Unidos e o Irão regressa às capas. O ‘Público’ noticia que os EUA quebraram um mês de calma com um ataque ao Irão, enquanto o ‘Diário de Notícias’ coloca o Estreito de Ormuz no centro de novos ataques militares entre os dois países.

A tragédia nos Himalaias também merece chamada no ‘Correio da Manhã’, que destaca a “desolação e cheiro a morte no Nepal”, numa altura em que o balanço das cheias no Nepal e na China ultrapassou os mil mortos.

Na política nacional, o ‘Diário de Notícias’ destaca a promulgação da Lei dos Estrangeiros pelo Presidente da República, depois da luz verde do Tribunal Constitucional, e noticia que André Ventura procura juntar António José Seguro e o PS a um “grande consenso” contra Neves. O ‘Público’ refere igualmente que Neves fala hoje “sobre os assuntos todos”, enquanto o Chega decide uma eventual censura.

No desporto, Benfica, FC Porto e Sporting dominam as primeiras páginas. Benfica venceu o Estoril por 2-1, num encontro marcado pela estreia de João Palhinha, enquanto o Braga bateu o Vitória de Guimarães por 1-0 no dérbi minhoto.

O mercado de transferências também está em destaque, com Santiago Giménez apresentado como reforço do FC Porto e Daniel Bragança associado a uma mudança para Turim.