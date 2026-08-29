Marítimo perde em Arouca e sofre primeira derrota da época
O Marítimo sofreu, este sábado, a primeira derrota da temporada, ao perder por 2-1 frente ao Arouca, em jogo referente à 4.ª jornada da I Liga.
No Estádio Municipal de Arouca, com 117 adeptos madeirenses presentes nas bancadas, os verde-rubros entraram bem na partida e criaram algumas das melhores oportunidades nos primeiros minutos. Martín Tejón foi um dos elementos mais perigosos da equipa insular e esteve perto de marcar aos cinco e aos 17 minutos, mas encontrou pela frente Arruabarrena.
O golo maritimista acabou por surgir aos 27 minutos, precisamente por intermédio do extremo espanhol. Na sequência de um canto, a bola foi afastada para a entrada da área, onde Tejón apareceu para rematar forte e colocar o Marítimo na frente.
Pouco depois, Rodrigo Andrade esteve perto de ampliar a vantagem, mas viu o seu remate embater com estrondo na barra. O Arouca reagiu e assumiu maior controlo da partida, acabando por chegar ao empate já perto do intervalo. Aos 44 minutos, Espen van Ee aproveitou um cruzamento de Trezza e, com um remate desviado, bateu Alfonso Pastor.
A segunda parte trouxe o segundo golo dos anfitriões. Aos 55 minutos, Pablo Gozálbez cruzou para a área e Iván Barbero, de cabeça, consumou a reviravolta.
O Marítimo tentou responder, mas revelou dificuldades para voltar a criar perigo. Butzke ainda cabeceou por cima aos 65 minutos, enquanto Pastor teve de intervir por duas vezes para impedir que o Arouca aumentasse a vantagem.
Com este resultado, o Marítimo soma 7 pontos e ocupa provisoriamente a quarta posição na tabela classificativa. Na próxima jornada, agendada para 5 de Setembro, às 18 horas, o conjunto insular recebe, nos Barreiros, o Benfica.
Confira todos os golos da partida:
1-0 Marítimo (Martín Tejón, 27')
1-1 Arouca (E. van Ee, 44')
2-1 Arouca (Iván Barbero, 55')