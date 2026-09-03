Santa Cruz aprova investimento de 3 milhões para combater perdas de água

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou, hoje, três projectos que visam a diminuição de perdas da rede de distribuição de água potável no concelho, num investimento de cerca de três milhões de euros, que contará com comparticipação do FEDER.

De acordo com nota enviada à imprensa, falamos de três empreitadas distintas: o Subsistema do Serralhal, na freguesia do Caniço; a 2ª fase do Subsistema dos Barreiros, também na freguesia do Caniço; e o Subsistema da Igreja, na freguesia da Camacha.

O vice-presidente da autarquia, João Aragão, fez questão de sublinhar que estes são investimentos que surgem na continuidade da execução do projecto global apresentado e iniciado em 2020 para a diminuição de perdas em todo o sistema distribuidor de água potável do concelho de Santa Cruz, cuja conclusão está estimadas para finais de 2027.

O objectivo passa por reduzir as perdas, que hoje se estimam em 70%, em 30% a 40%. O autarca assumiu que o combate às perdas de água é um dos principais objectivos do plano ambiental do Município, sendo "o seu reforço um compromisso do actual executivo camarário, que pretende lançar três ou quatro grandes empreitadas nesta área por ano, por forma a atingir um eficaz trabalho nos 20 subsistemas do concelho".

Na reunião de Câmara foram ainda aprovadas várias medidas sociais, apresentadas pela vereadora Dídia Antunes, nomeadamente o apoio à medicação para cerca de 60 munícipes, no valor de oito mil euros. A vereadora disse que desde a implementação deste programa, em cooperação com a Associação Dignitude, já foram apoiados 3.100 munícipes, num investimento de mais de 33 mil euros.

Além disso, foi aprovado o fundo social de emergência para 96 munícipes, num investimento de quase 100 mil euros, que se destina a fazer face ao pagamento de rendas, créditos habitação, luz e água.

Por fim, foi aprovado o contrato-programa no valor de 260 mil euros com a Garouta do Calhau para manutenção da resposta social no Centro da Achada do Barro, que acolhe 35 idosos, bem como a abertura de candidaturas ao Fomento Cultural. Todas estas propostas foram aprovadas por unanimidade.