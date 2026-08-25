Lucro da Lego sobe 32,3% no primeiro semestre

O fabricante dinamarquês de brinquedos Lego registou um lucro líquido de 8.600 milhões de coroas (cerca de 1.150 milhões de euros) no primeiro semestre, um aumento de 32,3% face ao mesmo período de 2025, informou hoje a empresa.

Nos primeiros seis meses do ano, as receitas atingiram um valor recorde de 41.900 milhões de coroas (cerca de 5.604 milhões de euros), mais 21% do que no ano anterior, impulsionadas especialmente pelo forte dinamismo em vários mercados, como na Europa.

A empresa dinamarquesa destacou que o desempenho na primeira metade do ano superou o do mercado mundial de brinquedos, o que permitiu à Lego ganhar quota de mercado.

A empresa aumentou para 4.600 milhões de coroas (cerca de 615 milhões de euros) os investimentos destinados à construção de uma nova fábrica, bem como à ampliação e modernização das instalações existentes.

"Estamos muito satisfeitos com o nosso excelente início de 2026 e com o entusiasmo que vemos em relação à marca Lego", afirmou o presidente executivo (CEO) da empresa, Niels B. Christiansen

Segundo o responsável o sucesso no mercado permite manter elevados níveis de investimento no crescimento e na sustentabilidade, tanto a curto como a longo prazo.