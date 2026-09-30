Chega diz que renúncias se devem apenas a "motivos profissionais"
O Chega esclarece que os deputados Mónica Fernandes e Ricardo Correia renunciaram aos mandatos na Assembleia Municipal do Funchal "única e exclusivamente por motivos profissionais".
Além disso, esclarece também que ambos "continuam nos quadros do Chega Madeira e apoiam inequivocamente a liderança de Hugo Nunes".
Em comunicado, informa ainda que Neuza Fernandes assumiu o mandato confiado ao Chega Madeira" e que o partido deposita "total confiança na mesma e demais grupo municipal em pleno exercício de mandato e funções".
Deputada municipal do Chega renuncia ao mandato no Funchal
A sessão da Assembleia Municipal do Funchal arrancou, esta manhã, no Complexo Social de Santa Clara (Santa Casa da Misericórdia do Funchal), na freguesia de São Pedro, com muitas substituições de membros deste órgão autárquico e o anúncio da renúncia ao mandato da deputada municipal do Chega Mónica Fernandes. A vaga entretanto aberta não foi ocupada pelo nome da pessoa que se seguia na lista do mesmo partido, visto que também ela renunciou ao mandato. Deste modo, coube a Neuza Teixeira Fernandes assumir ao mandato.