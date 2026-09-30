Chega diz que renúncias se devem apenas a "motivos profissionais"

O Chega esclarece que os deputados Mónica Fernandes e Ricardo Correia renunciaram aos mandatos na Assembleia Municipal do Funchal "única e exclusivamente por motivos profissionais".

Além disso, esclarece também que ambos "continuam nos quadros do Chega Madeira e apoiam inequivocamente a liderança de Hugo Nunes".

Em comunicado, informa ainda que Neuza Fernandes assumiu o mandato confiado ao Chega Madeira" e que o partido deposita "total confiança na mesma e demais grupo municipal em pleno exercício de mandato e funções".