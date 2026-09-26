Luís Filipe Santos diz que reforço da limpeza "não se vê nas ruas"

O vereador do Chega na Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos, contesta os resultados do reforço da limpeza urbana anunciado pelo executivo municipal e considera que a situação observada na cidade não acompanha as medidas divulgadas.

A posição surge depois de o presidente da Câmara, Jorge Carvalho, ter afirmado que o Município está a reforçar equipas e a aumentar a frequência das recolhas para responder à maior pressão turística.

“Anunciar mais trabalhadores e mais recolhas só tem verdadeiro significado se esse reforço for sentido nas ruas”, afirma Luís Filipe Santos.

O vereador questiona se o Funchal está efectivamente mais limpo e aponta ao lixo, equipamentos sobrecarregados e atrasos na resposta em diferentes zonas da cidade.

Luís Filipe Santos lembra ainda a receita proveniente da taxa turística, defendendo que o aumento da pressão sobre os serviços e o encaixe financeiro devem traduzir-se em melhores resultados.